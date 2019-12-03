«Это несправедливо». Семьи погибших при крушении SSJ в Шереметьево вступились за обвиняемого в катастрофе командира экипажа

Семьи погибших в майской катастрофе Sukhoi Superjet 100 в столице заявили, что их ходатайства якобы были проигнорированы.

«Мы предполагали с самого начала, что обвинят командира или весь экипаж, но это несправедливо <...> Экспертизу, которую мы заявляли, никто проводить не стал, наши ходатайства проигнорировали», – цитирует 3 декабря ТАСС заявление адвоката Павла Герасимова, который представляет семьи погибших.

По его словам, результаты расследования дела, возбужденного в отношении командира экипажа злополучного рейса Дениса Евдокимова, семьи пострадавших посчитали «несправедливыми».

Ранее СК РФ рапортовал о завершении расследования. Евдокимов остается единственным обвиняемым в гибели 41 человека. В его отношении возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

Принадлежащий «Аэрофлоту» самолёт Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва – Мурманск вечером 5 мая вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. При жесткой посадке у борта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. Из 78 человек на борту погиб 41.



