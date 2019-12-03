«Паровозик» с маршруткой во главе тормозит Выборгское шоссе. Очевидцы винят собаку

Плотную пробку собирает днём 3 декабря на Выборгском шоссе ДТП-«паровозик» с участием маршрутного автобуса.

Как сообщают очевидцы в пабликах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Парголово» «ВКонтакте», в районе дома 246 по Выборгскому шоссе, в Парголово, маршрутка ПАЗ у пешеходного перехода сбила перебегавшую дорогу овчарку. В автобус сзади врезался минивэн, а в него – легковая «КИА».





Погибшая собака, пишут участники «ДТП и ЧП», лежит на обочине; водителю минивэна понадобилась медицинская помощь.

Летом там же, в Парголово, под машину попал жеребёнок. Он получил перелом ноги, рассказывали очевидцы и осуждали хозяев расположенной неподалёку конюшни, отпускающих лошадей на самовыпас.