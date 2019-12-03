Ушёл в Burger King и не вернулся. Мама с бабушкой ищут 22-летнего петербуржца

Поисковый отряд «Лиза Алерт» 3 декабря опубликовал ориентировку на Сергея Малышева. 22-летний петербуржец пропал накануне вечером.

По данным «Фонтанки», в 21-м отделе полиции Калининского района лежит заявление о пропаже молодого человека. К силовикам за помощью обратилась встревоженная мать. Женщина пояснила, что утром 2 декабря сын позвонил ей и сказал, что с 11:00 до 22:00 будет работать в Burger King. Вечером Сергей не пришёл ночевать домой на Кондратьевский проспект, хотя всегда являлся до одиннадцати. Телефон пропавшего не отключен, но вызов никто не принимает.

Сергея Малышева ищут мама и бабушка. Его особые приметы – рост 185 см, худощавый, сутулится, волосы тёмно-русые, серые глаза, на правой руке ниже локтя татуировка Faber est suae quisque fortunae («Каждый сам творец своей судьбы»). Был одет в чёрный удлинённый пуховик «Адидас», белую шапку, синие джинсы, чёрные кроссовки. При себе имел пёстрый рюкзак с цветами и птицами.



