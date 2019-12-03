«Мы не отгораживаемся». В Кремле не связывают геополитику с обязательной предустановкой российского софта на гаджеты

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал закон о необходимости предустановки российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты.



«Это абсолютно не тождественно слову «отгораживаться». Это тождественно, наверное, слову «антимонопольная деятельность», – цитирует 3 декабря заявление Дмитрия Пескова газета «Ведомости».









По его словам, новый закон не носит оградительного характера в отношении каких-либо производителей.

Напомним, что депутаты Госдумы ФС РФ 21 ноября в третьем чтении приняли закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года. Предварительно правительство определит перечень устройств и программ.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Apple может пересмотреть свою бизнес-модель в России в случае принятия закона. Сейчас корпорация не предустанавливает чужие приложения на свои устройства. Против таких действий, по данным ФАС, также выступали Microsoft и Intel. «Мегафон», Mail.ru Group и МТС идею поддержали.



