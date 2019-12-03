Uber вышел на охоту: в разных районах Петербурга произошли две аварии с такси за час

Легковые такси попали в ДТП в Приморском и Петроградском районах Санкт-Петербурга днем 3 декабря. Обе машины – сервиса Uber.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Илья, на Коломяжском проспекте, рядом с торговым центром «Сити Молл», такси «Убер» догнало микроавтобус Volkswagen Transporter, а тот столкнулся с еще одной легковушкой, находившейся перед ним. «Получился бутерброд», – резюмирует очевидец.

Судя по фото, такси замяло себе переднюю часть. О пострадавших не сообщается. Движение на Коломяжском проспекте в районе «Сити Молла», по данным «Яндекс.Пробок», сильно затруднено до сих пор, особенно плотно – со стороны проспекта Королева к проспекту Испытателей.





Затем, в течение часа, ДТП произошло на перекрестке улиц Куйбышева и Чапаева, пишет в группе очевидица Анастасия. На трамвайных путях практически лоб в лоб встретились такси Uber и еще одна легковушка, остановив трамвайное движение в сторону Чапаева.

Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», на улице Куйбышева тоже пробка, но движение там стоит до Кронверкской набережной. Авария, скорее, лишь усугубила ситуацию.