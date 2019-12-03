Премьер Финляндии подал в отставку. СМИ называют его преемником 34-летнюю министра транспорта
Премьер-министр Финляндии подал прошение об отставке президенту страны Саули Ниинистё. Тот отставку принял, сообщает канцелярия президента 3 декабря.
В резиденции Мянтюниеми Ниинистё, как обычно делается в таких случаях, попросил Ринне оставаться у власти, пока не будет назначено новое правительство.
Социал-демократическая партия Финляндии должна решить, кто займёт место Ринне, который является главой этой политической силы. Его заместитель Санна Марин уже заявила о готовности сесть в кресло премьера. Газета Iltalehti называет её наиболее вероятным преемником. Сейчас 34-летняя Марин занимает должность министра транспорта.
Ещё один кандидат на место Ринне – председатель парламентской фракции СДП Антти Линдман.
Новое правительство Финляндии было сформировано в июне 2019 года. Предшественник Ринне, председатель партии «Центр» Юха Сипиля, не дождался апрельских парламентских выборов и подал в отставку в марте 2019-го из-за провала реформы соцздрава.
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Справка:
Правительственный кризис был вызван трудовым конфликтом государственной компании Posti Oy ("Почта Финляндии") с сотрудниками, что обернулось двухнедельной стачкой и забастовками солидарности работников других сфер, в результате чего встали даже паромы и были отменены две с половиной сотни рейсов. Позже в несостоятельности в выполнении своих служебных полномочий обвинили министра Сирпу Паатеро, отвечающую за госсобственность. Оказавшаяся в центре скандала Паатеро подала в отставку и ушла в отпуск по болезни. Правительственная партия "Центр" заявила о недоверии премьеру.
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