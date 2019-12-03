В ноябре МКБ организовал размещение облигаций общей номинальной стоимостью почти 100 млрд рублей

ПАО МКБ

В ноябре Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором одиннадцати сделок по размещению облигаций. Общая номинальная стоимость выпусков составила 97,6 млрд рублей.

Среди компаний-эмитентов: Русал, МОЭК, ВЭБ.РФ, ФПК, Группа Черкизово, МРСК Центра, НГК Славнефть, МРСК Центра и Приволжья, ДОМ.РФ, Республика Саха (Якутия).

«С 2018 года мы увеличили занимаемую долю рынка облигаций (без учета ОФЗ) с 4 до 10%. Банк работает с ведущими российскими компаниями, а также с субъектами РФ, международными эмитентами, – отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. – Мы видим, что тот комплекс инвестиционно-банковских решений, который банк предлагает заемщикам, востребован на рынке».

С начала года банк выступил организатором более семидесяти эмиссий. МКБ занимает пятую позицию в рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций (без учета собственных выпусков) по версии Cbonds.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г. Источник информации, подлежащей раскрытию https://mkb.ru/investor/emitent-news