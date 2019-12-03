УСБ полицейского главка вышло само на себя. В Петербурге задержан оперативник, просивший деньги со своего бывшего наставника

В здании Управления собственной безопасности ГУ МВД по СПб и ЛО задержан сотрудник этого же подразделения. К нему в кабинет зашел возмущенный петербуржец, но с конвертом. Бывший майор полиции еще недавно принимал на работу капитана УСБ и не понял его поведения.

По информации «Фонтанки», около 9:30 3 декабря в своем кабинете здания УСБ ГУ МВД, что расположено на улице Жукова в Калининском районе Петербурга, задержан старший оперативник по особо важным делам, 33-летний капитан полиции Роман Вартанов. Испортили ему репутацию его же коллеги, а после осмотра стола и изъятия 300 тысяч рублей отвезли его в Следственный комитет Петербурга на набережную реки Мойки.

В СК города ему уже вменяют требование взятки за устройство на службу в уголовный розыск бывшего майора полиции Анненкова. «Фонтанка» узнала также, что Анненков ушел из органов по собственному желанию около трех лет назад с должности заместителя по оперативной работе 57 отдела полиции Выборгского района. Причем Романа Вартанова он принимал на работу и первое время его курировал. То есть, вырастил.

Осенью этого года Анненков решил восстановиться. Материал же по проверке Анненкова находится у товарища Вартанова. По версии следствия, Вартанов и предложил бывшему начальнику "занести" сумму. При этом он умышленно сгустил краски, рассказав, что на Анненкова имеется компрометирующая информация.





На данный момент в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 291 УК – «посредничество во взятке». Заметим, что привычную в таких случаях статью 159 УК – «мошенничество» – не возбудили, так как Вартанов практически служит вместе с исполнителем.

«Фонтанка» подчеркивает, что в данном случае УСБ закрепило старую поговорку силовиков: «Главное во время следствия не выйти на самих себя».