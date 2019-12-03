«НАТО нужно Франции, а не США». Перед встречей с Макроном Трамп раскритиковал его за слова о «смерти мозга» альянса

Американский президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал о своем видении альянса, заметив, что больше всего военный союз нужен как раз Франции.

«Это было громкое заявление, которое было сделано Францией пару дней назад <...> Я считаю это очень оскорбительным», – цитирует 3 декабря заявление Трампа USA Today.

По его словам, ремарка Макрона о несогласованности действий внутри альянса и «смерти мозга» была ошибкой, так как «НАТО служит великой цели». Трамп отметил, что «НАТО никому не нужно больше, чем Франции», тогда как США поддерживают безопасность в Европе.

Дональд Трамп намерен провести переговоры с Эммануэлем Макроном на саммите НАТО в Лондоне с 3 по 4 декабря.

Напомним, что ранее французский президент в интервью журналу The Economist заявил о том, что у НАТО «смерть мозга» из-за отсутствия координации внутри организации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг провел переговоры с французским президентом, чтобы в том числе обсудить его критику альянса. В Кремле, в свою очередь, отказались комментировать жизнеспособность НАТО и заявление Макрона.



