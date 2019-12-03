Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +3
$ 64.14р
71.06р
13:54 03.12.2019
Расширенный поиск

Происшествия
03.12.2019 13:40
Печать

Сушисты, строители и зеленщица «поблагодарили» Путина и напомнили про Чикатило. Приговор за помощь в подрыве метро Петербурга они услышат 10 декабря

Одиннадцать фигурантов уголовного дела о теракте в петербургском метрополитене последний раз заявили о своей невиновности. Тройка московских военных судей удалилась в совещательную комнату для постановления приговора.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 3 декабря подсудимым было предложено выступить с последним словом. От возможности высказаться не отказался ни один, в речах были краткими: сказано уже всё. В Россию, по их словам, они приехали за деньгами и всё своё время посвящали работе. 

«Я не террорист, семейный человек. В голове не укладывается, почему я здесь сижу», – говорит 40-летний Сейфулла Хакимов. Русский даётся с трудом, разобрать речь сложно. Он обращается за помощью к переводчику и показывает суду чёрно-белое фото детей. 

Понять причины задержания, судя по выступлениям, не может ни один. Все работали, пытались задержаться в России – получали гражданство, подавали вид на жительство. 


«Несоответствие доказательств, на мой взгляд, критично. Ваша честь, вспомните про Чикатило. Его долго-долго не могли найти. Посадили много невиновных, убили. Этого подонка потом задержали, но людей уже было не вернуть», – обратился к председательствующему Мирзаалимов. 

Выступающие после него поддержали сравнение. Шохиста Каримова, которая, по собственным словам, приехала в Россию на год, работала зеленщицей в ресторане, заявила, что «благодарна» государству. 

«Спасибо президенту Владимиру Путину, что платит за такую ложь, за такие преступления, – и практически простилась: – Желаю вам всем всего хорошего в жизни, здоровья, радости, чтобы не в четырёх стенах». 

Гособвинитель попросила ей 20 лет колонии, для её предполагаемых сообщников – от 27 лет до пожизненного. Адвокаты настаивают, что в материалах дела доказательств виновности нет. 

Суд огласит приговор через неделю, 10 декабря.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Взрыв в перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унёс жизни 16 пассажиров. По версии следствия, в вагоне подорвался 22-летний Акбаржон Джалилов, он же оставил вторую бомбу на «Площади Восстания».  В помощи ему обвиняют 11 человек, никто из них вину не признаёт. Суд слушает их дело в Петербурге с апреля.  Предполагается, что фигуранты входили в запрещённую в РФ группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», которой руководили Сирожиддин Мухтаров и Бобиржон Махбубов, заочно арестованный в конце лета 2018 года.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с
      Ранее по теме

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      03.12.2019 12:55

      «Главстрой Санкт-Петербург» запустил программу быстрого trade-in жилья

      В зачет принимаются студии и 1-комнатные квартиры, расположенные в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово», приобретенные напрямую у застройщика без обременений. Девелопер оперативно выкупает жилье без посредников по принципу «одного окна».
      ПСК
      03.12.2019 11:45

      «Новый Невский» от ГК «ПСК» получил аккредитацию еще двух банков

      ЖК бизнес-класса «Новый Невский» аккредитован сразу двумя крупными банками с ключевой специализацией на ипотечном кредитовании. Это ипотечно-строительный банк «ДОМ.РФ» и «Росбанк Дом» — ипотечный филиал Росбанка.
      предоставлено компанией ARKAN
      02.12.2019 17:14

      Итоги ноября 2019 года от команды ARKAN

      В ноябре 2019 года было совершено 14 попыток угона.
      ГК «Полис Групп»
      02.12.2019 17:03

      ЖК "Полис на Неве" сдан досрочно

      ГК "Полис Групп" получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Полис на Неве". Застройщик досрочно завершил строительство дома на Октябрьской набережной.
      СК «Инвестторг»
      02.12.2019 16:24

      СК «Инвестторг» дарит паркинг

      Строительная компания «Инвестторг» предоставляет уникальное предложение в строящихся жилых комплексах «Геометрия» и «Европейский парк».
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      02.12.2019 16:04

      Губернатор Петербурга посетил школу от РСТИ

      Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил общеобразовательную школу №219, которую холдинг РСТИ (ГК «Росстройинвест») построил в Красносельском районе. В ближайшие дни объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию.
      «Аквилон Инвест»
      02.12.2019 15:47

      «Аквилон Инвест» объявил о новогодних скидках до 20%

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» запустил новогоднюю акцию «Happy New Sale». В преддверии Нового года купить квартиру в жилых комплексах холдинга можно со скидкой до 20%.
      Setl Group
      02.12.2019 14:21

      Губернатор Петербурга посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город»

      Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город» в ходе рабочей поездки по Красносельскому району. Глава города осмотрел современные медицинские кабинеты, детское отделение и пообщался с врачами.
      pixabay.com
      02.12.2019 13:06

      18 декабря – круглый стол «Недвижимость. Лидеры о главном»

      Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Итоги года» проводит круглый стол по теме: «Недвижимость. Лидеры о главном»
      ПСК
      02.12.2019 11:34

      ЖК Nobelius от ГК «ПСК» аккредитован еще одним банком-партнером

      ЖК Nobelius аккредитован «Промсвязьбанком». Банк предлагает покупателям квартир в Nobelius различные ипотечные программы.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      02.12.2019 11:14

      Доля онлайн-кредитов в Банке «Санкт-Петербург» составила 60%

      Ежемесячно растет доля кредитов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, в начале 2019 года этот показатель составлял 43%, а в середине IV квартала уже свыше 60% кредитов были оформлены дистанционно.
      «Петербургская Недвижимость»
      29.11.2019 17:05

      Стартовали продажи новых квартир в ЖК «Панорама парк Сосновка»

      «Петербургская Недвижимость» представила секцию №4.3 в первом корпусе проекта «Панорама парк», который строится в Выборгском районе.