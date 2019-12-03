Сушисты, строители и зеленщица «поблагодарили» Путина и напомнили про Чикатило. Приговор за помощь в подрыве метро Петербурга они услышат 10 декабря

Одиннадцать фигурантов уголовного дела о теракте в петербургском метрополитене последний раз заявили о своей невиновности. Тройка московских военных судей удалилась в совещательную комнату для постановления приговора.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 3 декабря подсудимым было предложено выступить с последним словом. От возможности высказаться не отказался ни один, в речах были краткими: сказано уже всё. В Россию, по их словам, они приехали за деньгами и всё своё время посвящали работе.

«Я не террорист, семейный человек. В голове не укладывается, почему я здесь сижу», – говорит 40-летний Сейфулла Хакимов. Русский даётся с трудом, разобрать речь сложно. Он обращается за помощью к переводчику и показывает суду чёрно-белое фото детей.

Понять причины задержания, судя по выступлениям, не может ни один. Все работали, пытались задержаться в России – получали гражданство, подавали вид на жительство.





«Несоответствие доказательств, на мой взгляд, критично. Ваша честь, вспомните про Чикатило. Его долго-долго не могли найти. Посадили много невиновных, убили. Этого подонка потом задержали, но людей уже было не вернуть», – обратился к председательствующему Мирзаалимов.

Выступающие после него поддержали сравнение. Шохиста Каримова, которая, по собственным словам, приехала в Россию на год, работала зеленщицей в ресторане, заявила, что «благодарна» государству.

«Спасибо президенту Владимиру Путину, что платит за такую ложь, за такие преступления, – и практически простилась: – Желаю вам всем всего хорошего в жизни, здоровья, радости, чтобы не в четырёх стенах».

Гособвинитель попросила ей 20 лет колонии, для её предполагаемых сообщников – от 27 лет до пожизненного. Адвокаты настаивают, что в материалах дела доказательств виновности нет.

Суд огласит приговор через неделю, 10 декабря.