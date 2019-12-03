7 декабря - круглый стол «Не лечить, а предотвратить заболевание. Превентивная медицина как тренд. Анти-эйдж технологии в современной медицине»

Городской портал «Фонтанка.ру» и клиника адаптационной медицины X-Clinic проводит круглый стол «Не лечить, а предотвратить заболевание. Превентивная медицина как тренд. Анти-эйдж технологии в современной медицине»

Приглашаем присоединиться к круглому столу представителей медицинского сообщества, журналистов, а также тех, кто заинтересован в получении инновационных медицинских услуг высокого класса в Петербурге и обсудить следующие вопросы:

Меняется ли сознание людей или они по-прежнему готовы ехать к врачу только на скорой?

Становится ли превентивная медицина трендом — видно ли это на развитии рынка медицинских услуг?

Какие услуги пользуются среди пациентов наибольшим спросом?

Какой должна быть профилактика? Какие исследования необходимо проводить и с какой регулярностью?

Как коррелирует развитие превентивной медицины с национальным проектом «Здоровье»?

Какие антивозрастные технологии сейчас развиваются?

Можно ли выделить антивозрастную медицину в отдельное направление?

Участие в круглом столе принимают:

1. Малинин Владимир Викторвич – доктор медицинских наук, профессор по специальности "Геронтология и гериатрия" клиники адаптационной медицины X-Сlinic

2. Ярмолинская Мария Игоревна – профессор РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного акушера-гинеколога комитета здравоохранения Санкт-Петербурга.

3. Боровец Сергей Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии с курсом урологии с клиникой ФГБУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ.

4. Дмитриев Александр Владимирович – доктор медицинских наук, эксперт Северо-Западной Ассоциации парентерального и энтерального питания.

5. Овденко Андрей Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

6. Смирнова Ирина Олеговна – доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» Правительства Российской Федерации.

6. Башкирёва Анжелика Сергеевна – доктор медицинских наук, главный советник по геронтологии и гериатрии председателя Комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

Место проведения:

Клиника адаптационной медицины X-Clinic

Количество мест ограничено, необходима регистрация.

Контакт:

Игорь Леус – руководитель отдела организации мероприятий Фонтанка.ру : leus@fontanka.ru