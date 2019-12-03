Пресс-релизы
7 декабря - круглый стол «Не лечить, а предотвратить заболевание. Превентивная медицина как тренд. Анти-эйдж технологии в современной медицине»
Городской портал «Фонтанка.ру» и клиника адаптационной медицины X-Clinic проводит круглый стол «Не лечить, а предотвратить заболевание. Превентивная медицина как тренд. Анти-эйдж технологии в современной медицине»
Приглашаем присоединиться к круглому столу представителей медицинского сообщества, журналистов, а также тех, кто заинтересован в получении инновационных медицинских услуг высокого класса в Петербурге и обсудить следующие вопросы:
- Меняется ли сознание людей или они по-прежнему готовы ехать к врачу только на скорой?
- Становится ли превентивная медицина трендом — видно ли это на развитии рынка медицинских услуг?
- Какие услуги пользуются среди пациентов наибольшим спросом?
- Какой должна быть профилактика? Какие исследования необходимо проводить и с какой регулярностью?
- Как коррелирует развитие превентивной медицины с национальным проектом «Здоровье»?
- Какие антивозрастные технологии сейчас развиваются?
- Можно ли выделить антивозрастную медицину в отдельное направление?
Участие в круглом столе принимают:
1. Малинин Владимир Викторвич – доктор медицинских наук, профессор по специальности "Геронтология и гериатрия" клиники адаптационной медицины X-Сlinic
2. Ярмолинская Мария Игоревна – профессор РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного акушера-гинеколога комитета здравоохранения Санкт-Петербурга.
3. Боровец Сергей Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии с курсом урологии с клиникой ФГБУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ.
4. Дмитриев Александр Владимирович – доктор медицинских наук, эксперт Северо-Западной Ассоциации парентерального и энтерального питания.
5. Овденко Андрей Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
6. Смирнова Ирина Олеговна – доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» Правительства Российской Федерации.
6. Башкирёва Анжелика Сергеевна – доктор медицинских наук, главный советник по геронтологии и гериатрии председателя Комитета по социальной защите населения Ленинградской области.
Место проведения:
Клиника адаптационной медицины X-Clinic
Количество мест ограничено, необходима регистрация.
Контакт:
Игорь Леус – руководитель отдела организации мероприятий Фонтанка.ру : leus@fontanka.ru