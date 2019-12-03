Площадь пожара в Шушарах сократилась почти в 9 раз. Показываем, как выглядит каучуковое пепелище

К часу дня площадь возгорания в промзоне посёлка Шушары в Петербурге сократилась до 700 квадратных метров. Ранг пожара понижен до первого номера. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе городского МЧС 3 декабря.

Дымовой шлейф от пожара растянулся на несколько километров. Его наблюдали пассажиры авиакомпании «Аэрофлот», прилетевшие в Петербург из Москвы.

Сообщение о возгорании на Московском шоссе, 54 поступило в МЧС 3 декабря в 2.13. Загорелся склад АО «Логистика-Терминал». Пламя полыхало на площади в 6 тысяч квадратных метров. К восьми утра пожар локализовали.





На сгоревшем складе хранилось около 4 тыс. тонн каучука (в порошке) и примерно одна тонна фанеры. По оценкам экспертов, стоимость таких материалов составляет примерно 3 млн долларов.