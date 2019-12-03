Происшествия
Площадь пожара в Шушарах сократилась почти в 9 раз. Показываем, как выглядит каучуковое пепелище
К часу дня площадь возгорания в промзоне посёлка Шушары в Петербурге сократилась до 700 квадратных метров. Ранг пожара понижен до первого номера. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе городского МЧС 3 декабря.
Дымовой шлейф от пожара растянулся на несколько километров. Его наблюдали пассажиры авиакомпании «Аэрофлот», прилетевшие в Петербург из Москвы.
Сообщение о возгорании на Московском шоссе, 54 поступило в МЧС 3 декабря в 2.13. Загорелся склад АО «Логистика-Терминал». Пламя полыхало на площади в 6 тысяч квадратных метров. К восьми утра пожар локализовали.
На сгоревшем складе хранилось около 4 тыс. тонн каучука (в порошке) и примерно одна тонна фанеры. По оценкам экспертов, стоимость таких материалов составляет примерно 3 млн долларов.
Справка:
АО «Логистика-Терминал» управляет железнодорожным терминалом в Шушарах. Он специализируется на обработке контейнеров, включая услуги по перегрузке на различные виды транспорта, долгосрочное и временное хранение больших партий контейнеров. В сентябре 2019 года АО «Логистика-Терминал» за 1,9 млрд рублей https://www.fontanka.ru/2018/09/03/082/ было продано ПАО «Трансконтейнер». Это серьезный игрок на рынке грузоперевозок.
В ноябре государство проводило аукцион по продаже основной доли железнодорожного оператора «Трансконтейнер». Право на приватизацию выиграла ГК «Дело» Сергея Шишкарева. Компания подняла цену за актив вдвое выше стартовой, писал РБК. Речь шла о 50% плюс двух акций, которые находились под контролем «дочки» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании. Оставшийся пакет распределен следующим образом: 24,5% принадлежат структуре Романа Абрамовича и Александра Абрамова ООО «Енисей Капитал», 24,8% — у ВТБ, еще 0,3% контролирует сторонний инвестор.