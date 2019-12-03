Строительство
«Строительный трест» поддержал танцевальный фестиваль Crystal Ball 2020
Фото предоставлено АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
Компания «Строительный трест» выступит официальным партнером Открытого международного танцевального фестиваля Crystal Ball 2020, который пройдет с 25 по 26 января в Санкт-Петербурге, в бальном зале отеля Corinthia на Невском проспекте.
Мероприятие пройдет в Северной столице в девятый раз, в нем примут участие лучшие пары мира, а мастерство танцоров оценят приглашенные легенды мирового бального танца из 12 стран: Австрии, Дании, Германии, Италии, России, США и др. Главный трофей фестиваля – хрустальный кубок, который из года в год передается от чемпиона к чемпиону.
Crystal Ball 2020 – это открытый фестиваль для танцоров любых танцевальных организаций, всех стран и континентов. В этом году Crystal Ball 2020 вновь включен в WDC WORLD SERIES RANKING EVENTS во всех заявленных группах, что позволит ему стать одним из главных титульных международных событий в календаре турниров, проводимых в России и мире. Именно поэтому в 2020 году в Crystal Ball примут участие около 1000 танцоров из более чем 15 стран мира.
Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»