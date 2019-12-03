«Строительный трест» поддержал танцевальный фестиваль Crystal Ball 2020

Фото предоставлено АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» выступит официальным партнером Открытого международного танцевального фестиваля Crystal Ball 2020, который пройдет с 25 по 26 января в Санкт-Петербурге, в бальном зале отеля Corinthia на Невском проспекте.

Мероприятие пройдет в Северной столице в девятый раз, в нем примут участие лучшие пары мира, а мастерство танцоров оценят приглашенные легенды мирового бального танца из 12 стран: Австрии, Дании, Германии, Италии, России, США и др. Главный трофей фестиваля – хрустальный кубок, который из года в год передается от чемпиона к чемпиону.

Crystal Ball 2020 – это открытый фестиваль для танцоров любых танцевальных организаций, всех стран и континентов. В этом году Crystal Ball 2020 вновь включен в WDC WORLD SERIES RANKING EVENTS во всех заявленных группах, что позволит ему стать одним из главных титульных международных событий в календаре турниров, проводимых в России и мире. Именно поэтому в 2020 году в Crystal Ball примут участие около 1000 танцоров из более чем 15 стран мира.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»