Консульство РФ подтвердило убийство россиянки в Испании. Главный подозреваемый — ее испанский бойфренд

Российская дипмиссия в Испании подтвердила информацию о том, что проживавшая в Прат-де-Льобрегат гражданка РФ была убита.

«Генеральное консульство России в Барселоне подтверждает факт убийства гражданки Российской Федерации Сафоновой Юлии Александровны, 1978 года рождения, уроженки города Волгодонск Ростовской области», – цитирует 3 ноября заявление дипмиссии РИА Новости.

Дипломаты также подтвердили сообщения испанских СМИ о том, что тело россиянки было найдено в ее квартире.

Полиция Испании на своем сайте рапортует, что 44-летний сожитель жертвы был схвачен. Следователи указывают, что пара с дочерью несколько месяцев жила вместе. Местное издание Aldia со ссылкой на соседей сообщает, что отношения между россиянкой и испанцем не ладились и пара «дралась».

Тело россиянки с признаками насильственной смерти обнаружили 2 декабря. СМИ пишут, что ее убили ножом.



