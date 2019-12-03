Товарооборот между Петербургом и Финляндией вырос в 2019 году на 20%

Товарооборот между Петербургом и Финляндией за восемь месяцев 2019 года вырос в сравнении с январём – августом прошлого года на 21%, до 960 млн долларов. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё 3 декабря в Хельсинки, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Глава Суоми и градоначальник Северной столицы обсудили межрегиональное и приграничное сотрудничество, бизнес-взаимодействие и экологию.

В Петербурге на данный момент работает более 400 финских компаний. Особенно в разговоре с президентом был отмечен запуск производство малогабаритной уборочной техники «Вилаконе». «Более 100 закупленных у нее новых машин приступят к уборке города уже в этом году», – отметил Беглов и пообещал содействие финским предприятиям. Среди успехов петербургских компаний на финском рынке упомянули завод «Аргус-Спектр» по производству беспроводных систем сигнализации в Савонлинне, запуск которого назначен на 11 декабря.

Подробнее о том, легко ли финским компаниям работается в Петербурге и в России в целом, читайте в исследовании «Фонтанки».





«По приглашению мэрии Турку Петербург примет участие в Форуме стратегий региона Балтийского моря. Вместе с Тампере реализуются проекты в области здравоохранения, «умных» городов и государственного управления. В рамках программы приграничного сотрудничества стартовали совместные проекты с городом-партнером Коткой в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, экологии, образования, транспорта и развития инфраструктуры на общую сумму боле 17,5 млн евро», – перечисляются точки взаимодействия в сообщении.

В завершение беседы Беглов поздравил Ниинисте с выходом финских футболистов в Евро-2020, Днём независимости Финляндии (6 декабря) и наступающим Рождеством.