Африка обгоняет Россию в технологиях. Там строят два завода по выпуску электромобилей

Производство электромобилей планируется запустить в скором времени в государствах Уганда и Руанда, притом что Восточная Африка с трудом ассоциируется с передовыми технологиями.

В Уганде, по информации Daily Monitor, государственная компания Kiira при помощи китайских партнеров намерена наладить массовое производство электрических автобусов Kayoola собственной конструкции. Эти автобусы будут способны покрывать расстояние в 300 километров на одной зарядке и перевозить до 90 пассажиров, в отличие от выпускаемых компанией дизельных автобусов вместимостью всего 65 человек.

В соседней маленькой Руанде немецкий концерн Volkswagen начиная с октября этого года налаживает сборку электромобилей, а Siemens оборудует 15 зарядных станций в столице страны Кигали. Местная компания Ampersand выпустила в продажу электрические велосипеды с солидным запасом хода в 75 километров.

Таким образом эти две восточноафриканские страны оказываются в лидерах технологического прогресса в области внедрения электротранспорта, однако и в других странах континента есть проекты, так или иначе связанные с электромобилями.

Так, в Кении финская компания Ekorent приступила к эксплуатации электрических такси и установила пять зарядных станций в трех крупнейших торговых центрах столицы. В Танзании при поддержке правительства организуются сафари на электромобилях в крупнейшем национальном парке Серенгети: бесшумные машины гораздо меньше беспокоят диких животных. В Эфиопии планируется организовать производство собственного электровелосипеда с максимальной скоростью 40 км/ч и запасом хода на электродвигателе в 60 километров. А японская компания «Мицуи» рассматривает идею наладить в стране сборку своих трехколёсных электромобилей E-Trike. При этом иностранным партнерам приходиться учитывать местную специфику – неразвитость инфраструктуры и недостаточный платежеспособный спрос.



