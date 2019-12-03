Владелец сгоревшего склада в Шушарах заявил, что работал без нарушений требований МЧС

Представители ПАО «Трансконтейнер», которому принадлежит попавший в тревожные ночные новости логистический терминал в Шушарах, заявили, что все прошлогодние требования инспекторов к работе склада были вовремя исполнены.

Этой ночью, пока полыхал один из складов терминала, «Фонтанка» выяснила, что в прошлом году представители ГУ МЧС России по Петербургу в ходе проверки нашли нарушения в работе компании. В частности, по данным МЧС, «серверная, площадью более 24 м2, не оборудована установками автоматического пожаротушения». В системе СПАРК, где данные об этой проверке были сгенерированы автоматически, нет информации об исправлении этого нарушения.

«Все предписания, выданные нам в феврале 2018 года, были устранены», – заявили «Фонтанке» представители ПАО «Трансконтейнер», подчеркнув, что работа АО «Логистика-Терминал» велась в строгом соответствии с противопожарными нормами.

Ранее сообщалось, что пожар на складе АО «Логистика-Терминал» (на 100% принадлежит «Трансконтейнеру»), который этой ночью тушили два спецпоезда и 220 сотрудников МЧС, полностью уничтожил товары, находившиеся на площади 6 тыс. м2.





Как рассказал «Фонтанке» гендиректор компании Дмитрий Мельничук, на сгоревшем складе хранилось около 4 тыс. тонн каучука (в порошке) и примерно одна тысяча тонн фанеры. По оценкам экспертов, стоимость таких материалов составляет примерно 3 млн долларов.

«Сейчас деятельность нашего терминала временно приостановлена, мы предупредили клиентов, что не принимаем вагоны и машины. Однако ожидаем, что уже в течение суток снова заработаем, после того, как МЧС даст нам разрешение», – сообщил Дмитрий Мельничук.

По его словам, от огня пострадал только сам склад, вся остальная территория терминала цела.

«Фонтанка» вела онлайн-репортаж о тушении пожара в Шушарах в ночь на 3 декабря.