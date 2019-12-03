После десяти лет судов Владимир Барсуков (Кумарин) отправлен в колонию. Суд по организации убийства Старовойтовой становится все призрачнее

В колонию Кировской области направляется сейчас этап, в составе которого двигается к новому месту пребывания тот, кого еще некоторое время назад называли «ночным губернатором» Петербурга. От итогового срока в 24 года 63-летнему однорукому пенсионеру осталось 14 лет.

Следственный изолятор «Кресты» включил осужденного Барсукова в этап после того, как прошли все апелляции и законных оснований для его пребывания на территории СИЗО не осталось. Об этом «Фонтанке» сообщил один из адвокатов осужденного Сергей Афанасьев.

Его второй представитель Константин Кузьминых уточнил, что на данный момент следственные действия с доверителем не ведутся и никакие суды не назначены.





Адвокаты уточнили, что не имеют информации о точном нахождении их подзащитного.

При этом этапированный Барсуков на зиму 2019 года продолжает быть фигурантом еще трех расследуемых дел. Так, ему предъявлено обвинение в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Расследование ведет следственная часть УФСБ по Петербургу и области. А также он является обвиняемым в заказе двух убийств своих знакомых в начале 2000-х – Георгия Позднякова и Яна Гуревского. Дело ведет Следственный комитет РФ.

Если по последним двум убийствам адвокаты получили очередное письмо о продлении, то дело Старовойтовой, как рассказывала «Фонтанке» ее сестра Ольга, уже находится в финальной стадии, осенью должно было быть передано в суд.

В УФСБ «Фонтанке» отказались уточнять, когда дело планируют передать в суд и как они будут возвращать Барсукова для участия в процессе.

Владимир Барсуков (Кумарин) был задержан в лобби-баре в центре Петербурга летом 2007 года выездной бригадой Генеральной прокуратуры РФ. Юрий Чайка после этого рапортовал об аресте «бандита», у которого дома изъяли Эрмитаж. Однако первое обвинение «простому петербургскому пенсионеру», как он называл себя на допросах, предъявили в заказе на убийство на тот момент фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. Тогда Васильев получил ранения, но выжил, а вот его водитель был убит. Затем обвинения посыпались на Барсукова как из рога изобилия — серия рейдерских захватов, вымогательство, организация преступного сообщества. В марте 2019 года Куйбышевский районный суд вынес по этим делам последний обвинительный приговор — общий срок по всем делам у Барсукова составил 24 года.