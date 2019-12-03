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Строительство
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03.12.2019 12:55
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«Главстрой Санкт-Петербург» запустил программу быстрого trade-in жилья

«Главстрой Санкт-Петербург» запустил программу быстрого trade-in жилья

«Главстрой Санкт-Петербург»

В зачет принимаются студии и 1-комнатные квартиры, расположенные в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово», приобретенные напрямую у застройщика без обременений. Девелопер оперативно выкупает жилье без посредников по принципу «одного окна».

Для обмена с доплатой доступны просторные 3-комнатные квартиры общей площадью от 70 кв.м в строящихся корпусах ЖК «Северная долина», со сроком сдачи в 2020 году. 

Быстрый выкуп без посредников на комфортных условиях осуществляет сам застройщик. Квартира приобретается по согласованной стоимости на основе подготовленной экспертной оценки. Деньги за реализованное жилье поступают на аккредитив в счет оплаты новой квартиры. Документы на продажу и покупку готовятся одновременно в одном офисе.

Осуществить доплату можно как за счет собственных средств, так и с помощью субсидий и ипотеки. Ипотечный отдел «Главстрой Санкт-Петербург» поможет подобрать наиболее подходящие условия кредитования.

Чтобы предложить квартиру в trade-in и подобрать новый комфортный вариант, достаточно обратиться в офис продаж компании «Главстрой Санкт-Петербург», либо позвонить по телефону +7 (812) 604-04-04.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург»:

— Мы рады объявить о запуске программы быстрого trade-in, которой могут воспользоваться владельцы студий и 1-комнатных квартир в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово». Строящееся жилье, на которое заключен ДДУ, может быть выкуплено по договору уступки. Если покупатель уже зарегистрировал собственность и не проживает в квартире, она может быть приобретена по договору купли-продажи.

Важное преимущество нашей программы trade-in: быстрый выкуп жилья без посредников по принципу «одного окна». Новая квартира в ЖК «Северная долина» должна быть общей площадью от 70 кв.м, поэтому предложение особенно актуально для тех, кто хочет улучшить жилищные условия.

Программа уже начала работу. Для запуска потребовалась тщательная проработка юридических, организационных, кадровых вопросов. Итоговое предложение выгодно как для покупателя, так и для застройщика. Зачет жилья — дополнительный современный инструмент для стимулирования в наших проектах повторных покупок, доля которых сегодня достигает 34%.

 

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents

 

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      03.12.2019 12:55

      «Главстрой Санкт-Петербург» запустил программу быстрого trade-in жилья

      В зачет принимаются студии и 1-комнатные квартиры, расположенные в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово», приобретенные напрямую у застройщика без обременений. Девелопер оперативно выкупает жилье без посредников по принципу «одного окна».
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