На севере КАД легковушка раскидала пластиковые ограждения, возникла пробка

Серию ДТП на КАД вокруг Петербурга 3 декабря продолжает столкновение в северной части трассы, как раз там, где движение ограничено из-за дорожных работ.

ДТП произошло на внешнем кольце в районе развязки с Выборгским шоссе, сообщает телеграм-канал «Мегаполис». На фотографии очевидца видно, что легковушку развернуло и унесло на огороженную водоналивными бонами полосу. Ещё один участник, судя по всему, контейнеровоз, за которым стоят конусы.

Пробка, по данным «Яндекс.Карт», превышает 4 километра.

Напомним, утром массовые ДТП случились на внешнем кольце сначала у развязки с Таллинским шоссе, затем после развязки с ЗСД.



