Снегопад вскрыл угон. На «Ниссане» за круглую сумму петербуржец ездил лишь один день

Житель Петербурга лишился автомобиля буквально через два дня после того, как купил его, причём не у хозяина. 100 000 рублей потрачены впустую. Обнаружить пропажу помог снегопад, но следов на снегу угонщики не оставили.

Накануне днём, по данным «Фонтанки», в полицию Калининского района Санкт-Петербурга обратился 23-летний молодой человек, проживающий на Светлановском проспекте. Его чёрная Nissan Primera 1999 года выпуска пропала в выходные, в период с 19 часов 30 ноября до 16 часов 1 декабря.

Эту машину молодой человек купил по объявлению на «Авито» за 100 тысяч рублей в пятницу, 29 ноября. Продавец назначил встречу у метро «Озерки» и уже на месте объяснил, что сам он перекупщик, поэтому автомобиль оформлен на другого человека, при этом ПТС и свидетельство о регистрации имеются. Осмотрев машину, они составили договор купли-продажи, и новый автовладелец с одним комплектом ключей укатил прямо на «Ниссане». Последний раз он видел машину вечером 30 ноября, когда припарковал на улице у дома. После чего уехал.

На следующий день пошёл снег. Молодому человеку позвонила мама, обратила его внимание на погоду, и он попросил её переставить автомобиль, чтобы возле дороги его не засыпало снегом. Женщина не нашла «Ниссан». Хозяин по возвращении в город воскресным вечером – тоже.





После этого молодой человек обратился в полицию. Договор купли-продажи он показать не смог: оставил его в машине. «Нисан» объявлен в федеральный розыск.