Только 10% россиян верят в победу футбольной сборной на чемпионате Европы
35% россиян планируют следить за чемпионатом Европы в следующем году. Большинство будут поддерживать отечественную сборную, однако в победу в турнире верит только каждый десятый, узнал Всероссийский центр изучения общественного мнения.
«За чемпионатом Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) будут следить 35% россиян. Еще 41% скорее не планируют смотреть матчи, а 24% к моменту опроса не задумывались об этом или не знали о предстоящем чемпионате», – сообщается 3 декабря на сайте ВЦИОМ.
Большинство респондентов (85%) отдают предпочтение национальной сборной России. Каждый второй уверен, что подопечным Станислава Черчесова повезло с отборочной группой, куда попали Дания, Бельгия и Финляндия. Половина опрошенных полагают, что с такими противниками сборная России сможет занять первое или второе место в группе. При этом 24% считают фаворитом Бельгию.
Кроме того, 14% уверены, что россияне смогут дойти до полуфинала, а 10% готовы поставить на чемпионство.
Справка:
XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран – членов УЕФА. Единственным городом – участником от России стал Санкт-Петербург, который примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля). Уже известно, чем Евро-2020 в Петербурге будет отличаться от чемпионата мира – 2018. Дворцовая площадь тоже превратится в фан-зону, турнир в городе откроет концерт с участием Валерия Гергиева.
Как попасть на Евро-2020 – читайте в гиде «Фонтанки».