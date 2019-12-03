Только 10% россиян верят в победу футбольной сборной на чемпионате Европы

35% россиян планируют следить за чемпионатом Европы в следующем году. Большинство будут поддерживать отечественную сборную, однако в победу в турнире верит только каждый десятый, узнал Всероссийский центр изучения общественного мнения.

«За чемпионатом Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) будут следить 35% россиян. Еще 41% скорее не планируют смотреть матчи, а 24% к моменту опроса не задумывались об этом или не знали о предстоящем чемпионате», – сообщается 3 декабря на сайте ВЦИОМ.

Большинство респондентов (85%) отдают предпочтение национальной сборной России. Каждый второй уверен, что подопечным Станислава Черчесова повезло с отборочной группой, куда попали Дания, Бельгия и Финляндия. Половина опрошенных полагают, что с такими противниками сборная России сможет занять первое или второе место в группе. При этом 24% считают фаворитом Бельгию.

Кроме того, 14% уверены, что россияне смогут дойти до полуфинала, а 10% готовы поставить на чемпионство.



