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Финляндия
03.12.2019 12:29
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В Финляндии правительственный кризис. Премьер готов просить об отставке

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне готов уйти в отставку после скандала с забастовкой "Почты". Объявление о снятии полномочий главы кабмина с лидера Социал-демократической партии (СДП) может быть сделано в 13 часов (мск). Об этом 3 декабря сообщает финское издание Iltalehti.

По информации СМИ, премьер готов заявить об отставке до запланированных парламентских дебатов по этому вопросу. Уже согласована аудиенция с президентом Финляндии.

"Новый кандидат в премьер-министры будет избран на заседании партийного совета СДП на следующей неделе, вероятно, в четверг, 12 декабря", – утверждает издание. За этим могут последовать и другие перестановки в кабмине.

Laura Kotila/valtioneuvoston kanslia

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О недоверии правительству партия "Центр", которая стояла во главе правящей коалиции до весны 2019 года, заявила уже в третий раз. Правительственный кризис был вызван трудовым конфликтом государственной компании Posti Oy ("Почта Финляндии") с сотрудниками, что обернулось двухнедельной стачкой и забастовками солидарности работников других сфер, в результате чего встали даже паромы и были отменены две с половиной сотни рейсов. Позже в несостоятельности в выполнении своих служебных полномочий обвинили министра Сирпу Паатеро, отвечающую за госсобственность. Оказавшаяся в центре скандала Паатеро подала в отставку и ушла в отпуск по болезни. Партнеры СДП по правительству – "Центр" и "Зеленые" потребовали от главы кабмина Антти Ринне разъяснений касательно проблем с "Почтой". Ранее "Центр" поддерживал нынешнее правительство, и планировалось, что центристы потребуют отставки Ринне сегодня, если его объяснения их не удовлетворили.



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