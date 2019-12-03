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Строительство
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03.12.2019 11:45
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«Новый Невский» от ГК «ПСК» получил аккредитацию еще двух банков

«Новый Невский» от ГК «ПСК» получил аккредитацию еще двух банков

ПСК

ЖК бизнес-класса «Новый Невский» аккредитован сразу двумя крупными банками с ключевой специализацией на ипотечном кредитовании. Это ипотечно-строительный банк «ДОМ.РФ» и «Росбанк Дом» — ипотечный филиал Росбанка.

Банк со 100% государственным участием «ДОМ.РФ» предлагает покупателям квартир в «Новом Невском» ипотеку по ставке от 8,7% при первоначальном взносе от 20%. Возможная сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Срок кредитования – от 3 до 30 лет.

Для семей, в которых с 01.01.2018г и до 31.12.2022г родился второй или последующий ребенок, действует программа со ставкой от 4,9%.  Возможная сумма кредита – от 500 тыс рублей до 12 млн рублей, первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования – от 3 до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотеки можно ознакомиться на сайте дом.рф.

«Росбанк Дом» предлагает ипотеку по ставке от 9,74% при условии внесения первоначального взноса в размере от 15% от стоимости квартиры. При внесении первоначального взноса в размере от 20% ставка по ипотеке составит от 9,49% годовых. Возможная сумма кредита от 300 тыс. рублей до 20 млн рублей. Ипотека оформляется на срок от 3 до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://rosbank-dom.ru

Кроме расширения перечня ипотечных программ, аккредитация дополнительно подтверждает надёжность объекта и добросовестность девелопера. 

«Новый Невский» строится всего в 50 шагах от Невского проспекта. Дом сформирует новый архитектурный ансамбль, выраженный в трёх стилях оформления фасадов. В доме 120 квартир: от одной до пятикомнатных, площадью от 47 до 183 кв. м. Высота потолков от 3,3 до 4 м. В доме предусмотрен подземный паркинг на 89 машино-мест, с доступом на лифте. Увидеть будущий жилой комплекс снаружи и внутри можно на виртуальной экскурсии в офисе продаж. Офис открыт ежедневно по адресу Невский пр., 163 Б.

Сейчас среди предложений квартир в «Новом Невском» доступны варианты планировок со стоимостью от 140 тыс. руб. за кв. м*. Подробнее об этих и других вариантах, а также программах ипотечного кредитования — также в офисе продаж. Запись на персональную консультацию по телефону: (812) 210-16-10.

Сейчас на строительной площадке ведётся устройство фундамента. Следить за ходом строительства можно онлайн.

АО «Банк ДОМ.РФ».Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года, ПАО РОСБАНК, Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15 года.

*Предложение действительно на момент публикации

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

 

 

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