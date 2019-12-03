Петербуржец взял отпуск по уходу за ребёнком, а устроился в авиакомпанию. Его задержали в Пулково

Транспортная полиция Петербурга задержала горожанина, который больше полугода говорил всем, что находится в отпуске по уходу за ребёнком, получал положенные выплаты и при этом полноценно работал.

Согласно информации, размещённой на сайте ведомства 3 декабря, с апреля по декабрь 2017 года мужчина незаконно получил 195 тысяч рублей из фонда социального страхования. При этом он решил не сидеть без дела, грамотно использовать освободившееся время и устроился в одну из авиакомпаний.

Линейный отдел МВД задержал петербуржца в Пулково и задал ему вопросы. Против него возбудили уголовное дело по 159.2 статье УК «Мошенничество при получении выплат». Любителю самолётов грозит до двух лет лишения свободы.



