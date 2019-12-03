Пропавший в Приморском районе школьник вернулся домой

Практически после суток отсутствия четвероклассник, пропавший в Приморском районе, возвращен родителям. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 декабря.

Обстоятельства нахождения ребёнка не уточняются.

Десятилетний мальчик накануне не вернулся домой после уроков в школе №578 на Комендантском проспекте. В середине ноября сын уже доставлял тревогу родителям, когда загулялся с друзьями. Тогда школьника на улице заприметили прохожие.



