«Хотел дать угла». Водитель «Шкоды» залетел под стоящую «ГАЗель» на Садовой и сбежал, оставив ключи в замке

Водитель легковушки в Адмиралтейском районе Петербурга не осилил поворот, и машина собрала два припаркованных автомобиля. «Горе-дрифтер» приезда полиции решил не дожидаться.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алекс, авария произошла в ночь на 3 декабря на площади Тургенева, у дома 99 по Садовой улице. Автомобиль Skoda занесло при повороте, и он залетел под припаркованную грузовую «ГАЗель», «попутно прихватив рядом стоящую «Камри». «Он (водитель. – Прим. ред.) ручник дёрнул, хотел дать угла (не получилось), я же написал: горе-дрифтер», – подчеркивает Алекс.

Водитель «Шкоды», недолго думая, ушел с места ДТП, бросив машину и даже оставив ключи в замке зажигания, отмечает очевидец. О пострадавших не сообщается. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Отметим, что сегодня ночью в Петербурге активно дрифтили на другой площади с круговым движением – Комсомольской. Опасные упражнения снял на видео местный житель, которому визг и гул мешали уснуть.



