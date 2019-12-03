«Террористическое сообщество – серьёзно?» Суд поставил точку в прениях о подрыве метро в Петербурге

Спустя две недели с начала прений по делу о теракте в петербургском метрополитене адвокаты сказали последнее слово в защиту 11 фигурантов. Искать виновных, настаивают они, нужно за пределами арестантского «аквариума», суд приговор уже наметил.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 3 декабря участники выступили с финальными репликами, судья Андрей Морозов объявил о завершении прений сторон. Адвокаты единодушно просят оправдать всех, кого ФСБ и СКР собрали на скамье подсудимых. Речь представителя Генпрокуратуры они называют воздушными замками и проводят аналогии с «Процессом» Кафки.

По их мнению, большинство доказательств добыты с нарушением закона, остальные содержат противоречия. Так, лишённым логики считают вывод о том, что заявление о пропаже Мухамадюсупа Эрматова, написанное его братом 5 апреля 2017 года, было хитрой инсценировкой.

«Как можно самостоятельно привести полицейских в квартиру, в которой ты скрываешь преступление или готовишь новое? Им бы сидеть тише воды ниже травы», – недоумевают защитники.





Против Сейфуллы Хакимова и Махамадюсуфа Мирзаалимова в материалах не нашлось ничего, кроме факта их проживания на Товарищеском и звонков соседям. Дилмурод Муидинов и Азамжон Махмудов отметились следами на липкой ленте. Генетические следы нашли только на скотче из квартиры, на скотче с самой бомбы их следов не нашли.

Нет доверия к фоноскопической экспертизе телефонных разговоров накануне теракта. Получить ответ на то, каким образом и на каком основании переговоры «писали» до вступления в силу закона Яровой, адвокаты не смогли. Кроме того, использованная при анализе методика позволяет идентифицировать только носителей русского языка, для иностранцев она не подходит. Это заявление уже на стадии прений защита подкрепила заключением стороннего специалиста, суд его приобщил.

Бедность доказательной базы обвинение списывает на навыки конспирации. Особенно в ней преуспели заговорщики с Товарищеского – они якобы искали наиболее уязвимые станции метро и, судя по материалам, ни разу не попали в поле зрения камер. Предполагаемый смертник Джалилов в соблюдении секретности, похоже, не преуспел вовсе – невидимкой для камер не оставался, на «Площади Восстания» вместе с бомбой «забыл» также банковскую и скидочную карты на своё имя.

«Достоверно не установлено, что произошло на «Площади Восстания». Это было покушение на теракт или Джалилов просто оставил сумку, в которой находилось взрывное устройство?» – задаётся вопросом адвокат Оксана Разносчикова.

По её мнению, квалифицировать случившееся 3 апреля как теракт поторопились: Разносчикова просит суд признать возбуждение «преждевременным, необоснованным, а значит незаконным».

Слабым считают адвокаты обоснование причастности к группировке боевиков и террористическому сообществу. Заявление о пытках «в секретной тюрьме ФСБ», полагают они, должным образом не проверено.

«Серьёзно? Вы полагаете, что член террористического сообщества не сможет выдержать пытки? Или, имея пистолет при задержании, не будет отстреливаться?» – удивляется логике адвокат Мунавара Канцерова.





Гособвинитель Надежда Тихонова на замечания о многочисленных процессуальных огрехах ответила непоколебимой убеждённостью: расследование проведено в рамках закона, нарушений нет, заявления в обратном голословны, а на доказательства нужно смотреть в совокупности.

Суд предоставил последнее слово фигурантам. После этой стадии УПК оставляет возможность возобновить судебное разбирательство, но судьи, похоже, отступать не настроены. Отвечая адвокатам, председательствующий Андрей Морозов заявил, что приговор может быть оглашён уже на следующей неделе.