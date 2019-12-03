Всё снова и по-хорошему. СМИ назвали дату закладки российских аналогов «Мистралей»

Десантные вертолётоносцы все же понадобились России. Правда, теперь их строить будут не в Петербурге и Франции, как злополучные «Мистрали», а в новообретённом субъекте Федерации.

Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, уже в следующем году в Керчи состоится закладка двух универсальных кораблей, которые являются альтернативой французским «Мистралям». «Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена», — рассказал собеседник агентства.

Завершение их строительства и передача ВМФ РФ запланированы на 2025 и 2026 годы. Согласно проекту, новые корабли смогут нести на палубе 12-16 вертолетов.

Внимание к «Мистралям» военные моряки РФ проявили ещё во время захода французского вертолётоносца в Петербург. Затем Россия и Франция в 2011 году заключили соглашение о строительстве «Мистралей» для ВМФ России. Причем по сложной схеме – одна половина корабля (кормовая) строилась в Петербурге, буксировалась на французские верфи, и там вертолетоносец доводили до готовности. Но после введения антироссийских санкций в 2014 году Франция разорвала контракт, и российский экипаж, уже осваивающий первый корабль, покинул борт и вернулся в Петербург. Франция заплатила России неустойку за неисполнение обязательств, затем построенные для РФ «Мистрали» были проданы Египту.



