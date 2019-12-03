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Финляндия
03.12.2019 11:49
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Хельсинки отказывается от угля. Финская столица заплатит 1 млн евро за схему перевода теплоснабжения на альтернативные источники энергии

Город Хельсинки выплатит премию в размере 1 млн евро тому, кто разработает схему перевода теплоснабжения города полностью на возобновляемые источники энергии. Об этом 3 декабря сообщает РБК.

Сейчас мэрия финской столицы заканчивает подготовку к открытому международному конкурсу Helsinki Energy Challenge («Энергетический вызов Хельсинки»), чтобы найти оптимальный способ замены существующей системы столичного отопления. Условия конкурса объявят в начале следующего года.

Harald Reabiger, City of Helsinki

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В рамках борьбы с глобальным потеплением Хельсинки поставил перед собой цель — превратиться в город «нулевых выбросов» двуокиси углерода к 2035 году. Именно производство тепла для обогрева города является источником более половины всех выбросов СО2 в финской столице. На данный момент более половины всех ТЭЦ Хельсинки работает на угле, но к 2029 году, согласно постановлению правительства Финляндии, угольные тепловые и электростанции по всей стране должны быть закрыты или перепрофилированы.

При этом в администрации понимают, что реализация такого решения может потребовать миллиардных инвестиций. Впрочем, постепенно стоимость альтернативной энергии становится всё более конкурентоспособной. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA, средняя стоимость производства энергии ветряными электростанциями с 2010 года снизилась на 25%. Технология производства солнечной энергии дешевела еще быстрее: за тот же период расходы снизились на 73%.


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