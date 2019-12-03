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Общество
03.12.2019 11:44
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Интернет скорбит по одной из самых милых кошек-мемов. Лил Баб помогла спасти людей от мраморной болезни

Восьмилетняя кошка Лил Баб, которая стала интернет-мемом из-за необычного внешнего вида, ушла из жизни.
 

«Мы лишились самой чистой, самой доброй и самой магической жизненной силы на нашей планете», – написал в Instagram хозяин животного музыкант Майк Бридавский.


 

По его словам, интернет-звезду подобрали на улице в 2011 году. Необычная внешность – большие глава, постоянно высунутый язык и небольшое тело – сделали ее героем мемов и знаменитостью. В ее Instagram-аккаунте 2,4 миллиона подписчиков. Бридавский даже отмечает, что известность его питомца помогла ему встретить будущую жену.

После документального фильма о знаменитых кошках из Интернета на Лил Баб обратили внимание и генетики из института Макса Планка в Германии. По словам ученых, милая внешность стала результатом генетических мутаций, которые бывают и у людей. Ученые захотели исследовать кошку, однако для этого необходимо было финансирование. Деньги помогла собрать известность Лил Баб – фанаты активно жертвовали на исследования любимца. В итоге у кошки появился даже свой фонд для помощи животным. Результаты работы ученых дали базу для борьбы с мраморной болезнью у людей.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lil BUB (@iamlilbub)

Напомним, что в 2019-м умерла еще одна кошка-мем Grumpy Cat.

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