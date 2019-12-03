Безбарьерная среда на Царскосельских холмах

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Праздник был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 года.

Его цель – обратить внимания населения на проблемы людей, чьи возможности ограничены тем или иным заболеванием, защитить их права, вовлечь в общественную жизнь.

Часто выход маломобильного человека за пределы квартиры превращается в настоящее испытание. Практически везде процесс движения связан со сложным физическим преодолением неудобных подъездных путей, тротуаров с бордюрами, узких входных групп. Такую городскую среду никак нельзя назвать доступной и дружелюбной. Современный человекоориентированный подход применён при проектировании малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе. Этот принцип здесь реализован добросовестно и высокотехнологично. Застройщик «Терминал-Ресурс» использует при строительстве новейшие технологии и оборудование. Удобные пандусы и перила, широкие дверные проёмы и лестничные пролёты, специальные парковочные места и бесшумные лифты производства Швейцарии, установленные с нулевого уровня, делают жизнь в «Образцовых кварталах» комфортной для каждого петербуржца.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 1 млрд человек, которые имеют ту или иную форму инвалидности. Это 15% населения Земли, или каждый седьмой человек. Люди с ограниченными возможностями сталкиваются с дискриминацией и препятствиями, которые мешают им наравне с другими участвовать в повседневной жизни общества. Они не всегда могут учиться в общеобразовательных учреждениях, им сложнее получить работу. Между тем, среди инвалидов немало талантливых и волевых людей. Они активно интересуются наукой, искусством, литературой, занимаются спортом, стремятся развиваться и быть полезными обществу. Права инвалидов регулирует Конвенция ООН и ряд российских законодательных актов.

Квартиры с безбарьерной средой: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya