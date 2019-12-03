Три ляма в дым. На сгоревшем в Шушарах складе полностью уничтожено 4 тонны каучука и тонна фанеры

Пожар на складе АО «Логистика-Терминал», который этой ночью тушили два спецпоезда и 220 пожарных, полностью уничтожил товары, находившиеся на площади 6 тыс. м2.

Как рассказал «Фонтанке» гендиректор компании Дмитрий Мельничук, на сгоревшем складе хранилось около 4 тыс. тонн каучука (в порошке) и примерно одна тонна фанеры. По оценкам экспертов, стоимость таких материалов составляет примерно 3 млн долларов.

«Сейчас деятельность нашего терминала временно приостановлена, мы предупредили клиентов, что не принимаем вагоны и машины. Однако ожидаем, что уже в течение суток снова заработаем, после того, как МЧС даст нам разрешение», – сообщил Дмитрий Мельничук.





По его словам, при пожаре пострадал только сам склад, вся остальная территория терминала не пострадала.

«Фонтанка» вела онлайн-репортаж о тушении пожара в Шушарах в ночь на 3 декабря.