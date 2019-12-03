Петербуржцы вступили в бой за столетние тополя на Грибоедова

Местные жители прекратили вырубку тополей на канале Грибоедова, 119, в Петербурге. 3 декабря активисты отстояли деревья, но сомневаются, что надолго.

В редакцию «Фонтанки» обратились местные жители, которые увидели объявление садово-паркового предприятия «Центральное» во дворе. Документ гласил, что с 3-6 декабря планируется срубить семь деревьев.

Петербуржцы ждали команду рабочих с самого утра, чтобы остановить вырубку.





Когда команда вальщиков подъехала к дому №119, установила автовышку и приступила к вырубке, активисты спросили у вальщиков порубочный билет. Документов не оказалось. Тогда жители вызвали полицейских. Как только сотрудники приехали, рабочие испугались, быстро опустили вышку, сняли обвязки и скрылись.

«Мы недовольны самостроем. В нашем районе вырубают тополя среди бела дня. При этом в экспертизе сказано, что деревьям сто лет. Но они здоровы. Два года назад тополя омолаживали за счет жителей. Зачем тратить деньги на омоложение деревьев, если спустя два года оказывается, что их надо спилить? Это двойная трата средств», – возмущаются петербуржцы.

В комитете по благоустройству «Фонтанке» сообщили, что порубочный билет оформлен, деревья были возрастные.

«Тополя старые, аварийные и опасные для самих жителей. Их надо было удалить. Они могут в любой момент упасть. Деревья достигли предельного возраста. Даже на фото видна гниль», – убеждены в ведомстве.

Активисты же ищут деньги на независимую экспертизу. Они намерены судиться, но главное для них – сохранить деревья.

На прошлой неделе тревожные сигналы поступали с Удельной — там рубили дубы и клены.