200 человек за два дня зимы травмировались на скользких улицах в Петербурге. Чаще всего падают на юге

За воскресенье, 1 декабря, на улицах города травмы получили 123 человека. В понедельник добрались до круглого числа.

Как рассказали «Фонтанке» в комблаге, по итогам 2 декабря было зафиксировано 67 травм из-за падений, если не учитывать 5 пригородных районов (Петродворцовый, Курортный, Пушкинский, Кронштадтский, Колпинский). С ними получается 77. В эту статистику попадают все поскользнувшиеся, вне зависимости от того, на чьей подведомственной территории это произошло — комблага, жилищников, частных организаций. Больше всего вызовов было во Фрунзенском районе — 10, по 9 — в Московском и Калининском, по 7 — в Невском и Кировском.

В администрации района-рекордсмена подтвердили информацию о десятке травм. Но, как подчеркнул руководитель пресс-службы Фрунзенского района Михаил Калинин, сейчас неверно было бы утверждать, что люди пострадали именно из-за гололёда или же некачественной уборки улиц.

«Надо понимать, что нам приходит по утрам сводка из городской станции медицинской помощи о количестве травм и мы по каждому случаю проводим расследование. – сообщил он. – Сейчас расследование выявило, что из десяти травм четыре получены не на территории нашего района, но нашими жителями. Ещё по пяти случаям у нас отсутствуют контактные данные обратившихся, и установить причину получения ими травм не представляется возможным. Про гололёд – пока просто домыслы. Сейчас мы точно можем говорить только об одном случае, но я не могу подтвердить, что это был гололёд. Это была травма, полученная в зимний период».





По данным Гидрометцентра, за прошедшие сутки выпало более 12 см снега, на снегоплавильные и снегоприемные пункты вывезено 11,3 тыс. кубометров снега.

3 декабря на дорогах и тротуарах работает более 700 единиц техники и 1100 работников ручной уборки.