Когда тяжело подниматься вверх, можно утешаться одним – дела идут в гору

Несколько лет назад Антона Воронова с головой накрыла лавина и выкинула в новую реальность. В прямом смысле этого слова. В результате несчастного случая он – метеоролог, сотрудник Отдела лавинной безопасности – стал инвалидом. Ему пришлось начинать жизнь заново. И у него это получилось.

В этом году на 3 декабря выпали сразу два события – Международный день инвалидов (хотя сейчас принято таких людей называть людьми с ограниченными возможностями здоровья) и Международная благотворительная акция #ЩедрыйВторник, призванная объединить миллионы людей, чтобы сделать доброе дело. Одно из таких добрых дел можно сделать, поддержав петербургскую команду по пара-гребле – спортсменам необходим дорогой тренажёр-концепт, чтобы не прерывать тренировки в межсезонье.

В команде несколько человек. Одного из них можно назвать новичком – Антон Воронов присоединился в петербургской сборной только в начале этого года. Но уже сделал огромные успехи, успел завоевать награды на нескольких турнирах. А ещё несколько лет назад он даже не подозревал, что его жизнь может сделать крутой вираж. Когда-то Антон покорился красоте гор, сначала благодаря хобби – катанию на сноуборде, потом – работе в Отделе лавинной безопасности в Хибинах. В 2015 году в свой выходной он решил прокатиться по одному из «диких» склонов… 15 операций, инвалидность. Не сломаться психологически помогли близкие и нежелание оправдывать ожидания тех, кто смотрел с нескрываемой жалостью, но главную роль сыграл спорт. «Гребля – это то, что вернуло меня к жизни и помогает мне чувствовать себя полноценным человеком», – признается он.

- Почему выбрали такую необычную работу – на горной метеостанции?

– После школы я сдал экзамены в несколько ВУЗов и выбрал тот, который был банально ближе к дому. Это оказался РГГМУ (Российский государственный гидрометеорологический университет), факультет метеорологии. Я быстро проникся «романтикой» этой профессии, в которой есть место и лирике, и научным исследованиям, и открытиям. Получив диплом и несколько предложений по работе, осознал, что поскольку Гидрометеослужба относится к бюджетным учреждениям, зарплата и жилищные условия на местах оставляли желать лучшего.

В итоге вспомнил о своей профессии гораздо позже и совершенно случайно. В то время я работал в сфере автомобилестроения на одном из заводов в Санкт-Петербурге. И мне впервые предложили поехать в горы, покататься на сноуборде, это и стало отправной точкой и началом новой главы моей жизни. Ближайшие горы к Санкт-Петербургу – это Хибины, туда мы и отправились с друзьями. Ярких впечатлений и новых знакомств было настолько много, что меня «накрыло с головой». Горы впечатлили меня ещё больше, поездки стали регулярными.

Одна из черт моего характера такова, что если я увлекаюсь чем-то, то стараюсь делать это на все сто процентов, в результате стал кататься на сноуборде уже профессионально, принимал участие в соревнованиях по фрирайду, где и познакомился с одним из будущих коллег по работе. Узнав в разговоре, что у меня есть профильное образование, он пригласил меня на работу в Отдел лавинной безопасности. Кстати, после образования на втором месте там стоит умение на высоком уровне кататься на горных лыжах или сноуборде.

Через полгода я уже работал в горах. Наша работа была комплексной и многогранной: производство метеонаблюдений на горной метеостанции, осмотр лавинных очагов, прогнозы погоды и лавинной опасности и непосредственно активное воздействие на снежный покров (подрыв и принудительный спуск лавин). Романтики было много, но гораздо больше было тяжёлой работы, риска, научной деятельности. Но это была лучшая работа в моей жизни, ради неё я был готов терпеть все невзгоды и трудности. Все они меркли перед красотой гор.

- Если вы не против, расскажите подробнее о дне, когда случился несчастный случай.

– В лавину я попал 8 марта 2015 года. Это был мой выходной день после дежурства и я, как обычно, решил провести его, катаясь. Выбор пал на один из «диких» склонов горы Кукиссвумчорр. По иронии судьбы этот маршрут был последним, не пройденным для меня на этой горе.

Лавинная обстановка в тот день была относительно стабильной. Вместе со мной было два знакомых из Мурманска, опытные альпинисты и скалолазы с высоким уровнем катания. Выйдя на точку начала спуска и проверив наши «бипперы» (лавинные маяки, – прим. ред.) и остальное снаряжение, мы начали спуск. Я шёл вторым. Здесь надо упомянуть о том, что мы соблюдали все правила спуска по лавиноопасным склонам, как любят говорить неопытным новичкам, эти правила написаны кровью тех, кто их не соблюдал. Но, к сожалению, всё предусмотреть невозможно…

Начало спуска было штатным, снег был стабилен и ничего не предвещало беды. Но, сам момент начала схода лавины я не почувствовал, поскольку снежный пласт оторвался от склона в ста метрах позади меня. И это по факту лишило меня шансов уйти от лавины.

До сих пор я помню те чувства и ощущения, когда я увидел, как склон, по которому секунду назад спускался, «задышал», разламываясь на огромные блоки, и понёсся вниз, набирая скорость и увлекая меня за собой.

Меня часто спрашивают, было ли страшно в тот момент? Страха не было, в голове, как будто заработал метроном, отсчитывающий секунды. Под его звук я выполнял действия, которые необходимы при попадании в лавину, они были выучены до автоматизма. Я надеялся, мне никогда не пригодятся эти знания.

После того, как я сделал всё, что мог в этой ситуации, мне осталось только отдаться на волю случая.

Дальнейшее я помню уже смутно и отрывками, как меня накрыло снегом, возрастающую с каждой секундой скорость, удары о скалы, боль. Последней мыслью было, что вот, пожалуй, и все…

Но сначала вернулось сознание, темнота в глазах сменилась дневным светом, и я понял, что мне сильно повезло, меня выбросило на поверхность, а не погребло под снегом. Я услышал крики своих друзей, которые уже через пару минут были рядом со мной. Я понимал, что сломаны левые рука и нога, которая застряла между ветками дерева. Дальше накрыла сильная боль, и опять потеря сознания.

Благодаря опыту моих друзей получил первую помощь, меня переложили на носилки из сноуборда, дотащили до снегохода (его вызвали друзья), который доставил меня до машины скорой помощи. С момента попадания в лавину до операции прошло чуть менее двух часов. Как сказали врачи, это было решающим фактором, который спас меня от ампутации. В себя я пришёл только на следующий день в палате больницы. Это было начало нового пути в моей жизни.

- Кто вас поддерживал после травмы? Что мотивировало?

– Поддерживали меня мои друзья, коллеги по работе, они навещали меня в больнице, помогали решать все вопросы, организовали сбор денежных средств для покупки недостающих медикаментов. Временами моя палата была похожа на фруктовый склад. Первые дни я полностью не осознавал всю тяжесть моих травм и серьёзность ситуации, но время шло и приходило осознание того, что жизнь моя серьёзно поменялась.

Мой лечащий врач не скрывал от меня ничего (за что ему огромная благодарность), он был из тех самых врачей энтузиастов, которые при недостатке медикаментов, оборудования и всего остального, делают настоящие чудеса своими руками. Благодаря ему и его таланту мне сохранили ногу. Самой сильной мотивацией для меня было желание оправдать те усилия, которые мой доктор вложил в меня, а также доказать всем, кто уже глядел на меня с тщательно скрываемой жалостью, что я справлюсь с данной проблемой и стану только сильнее и лучше.

Конечно, моменты воодушевления и морального подъёма сменялись периодами депрессии, но в самые тяжёлые моменты, когда хотелось сдаться и опустить руки, где-то в глубине разума рождались слова, что чем тяжелее испытания, тем сильнее ты станешь, пройдя их. И раз мне выпало пройти через это, значит, у меня достаточно сил, чтобы это преодолеть.

Я не упомянул о моей маме. Я, как только пришёл в себя в больнице, попросил всех друзей и знакомых ничего ей не сообщать. Она узнала обо всём только спустя четыре месяца, когда я вернулся домой в Санкт-Петербург.

– С какими проблемами столкнулись в процессе реабилитации?

– Проблема, по сути, – одна. А из неё вытекает множество других. Имя этой проблемы – информационный вакуум. Как бы странно это не звучало в наше время информационных технологий. Человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, зачастую остаётся с ней один на один, так как ему в первое время очень сложно признаться даже самому себе, что он стал инвалидом. Он стремится скрыться от всех, даже от своих родных и близких, замыкается в себе и закрывается ото всех. Я также прошёл через это. И только после того, как преодолел этот этап, смог по-настоящему начать свою реабилитацию.

Я помню, как сложно мне было вбить в поисковую строку браузера запрос «реабилитация инвалидов опорников в Санкт-Петербурге», но через это нужно обязательно пройти. Дальше, на самом деле, все остальные проблемы уже не кажутся такими серьёзными. Они, безусловно, есть: это и доступная среда, проблема передвижения на общественном транспорте, посещение медицинских учреждений, организация личного досуга. Да банальный поход в кино, это уже не так просто, как раньше. Но повторюсь, главное это преодолеть себя и не скрываться от повседневной жизни и общества. Именно так я и пришёл в свой районный центр реабилитации инвалидов, где начался мой второй этап новой жизни.

- Какие мысли, установки в жизни, принципы вам помогают?

– Я не стараюсь жить одним днём. И становиться одним из общества потребления также не горю желанием. Стараюсь рассматривать жизненные ситуации с различных точек зрения, слушаю голос разума, в первую очередь, а эмоции оставляю на потом. Жизнь – это борьба со всеми, но прежде всего с самим собой. Все мы несовершенны, но каждый из нас может стать лучше, начни менять мир вокруг с самого себя, вот, пожалуй, один из моих девизов. Второй – это делать всё на совесть, так как будто делаешь это для себя. Не быть эгоистом. Порой в спорте это спорная точка зрения, но я всегда был согласен с выражением, что лучше иметь команду звезду, нежели, чем команду звёзд. И последним, наверное, будет это выражение: когда поднимаешься по склону и думаешь о том, как тебе тяжело, можно, как минимум, утешаться одним – дела идут в гору.

- Как и когда пришли в пара-греблю?

– В пара-греблю пришёл два года назад. Всё началось с районного центра реабилитации, где я занимался в тренажёрном зале, приводил себя в форму. На самом деле это отдельная история. Вкратце: я за год сбросил 35 килограмм лишнего веса, восстановил подвижность в травмированной ноге, вернул былые физические кондиции. В то время я тренировался по пять раз в неделю. Видя моё упорство руководитель отделения АФК стал привлекать меня к разным спортивным мероприятиям, где меня заметили и пригласили заниматься в Центр гребного спорта «Энергия».

- Что нравится в этом спорте, почему решили заняться им профессионально?

– Академическая гребля – это цикличный вид спорта, что само по себе подразумевает большой объем физических нагрузок. Порой многих это и отпугивает, но для меня вопрос повышенных и объёмных физических нагрузок никогда не стоял остро. В своей жизни я успел позаниматься плаванием и лыжными гонками. Поэтому для меня это было привычно. Ну, а скорость, скольжение лодки по воде, непередаваемое чувство единения гребцов в единый организм – всё это влюбило меня в этот вид спорта.

- Успели ли уже столкнуться с какими-либо сложностями в паралимпийском спорте?

– Сложности… Без них было бы скучно. Как всегда, на первом месте стоит финансирование. Если бы не помощь благотворительных организаций и неравнодушных людей, многие соревнования пришлось бы пропустить. Но благодаря энтузиазму тренеров и нашему упорству мы двигаемся вперёд и достигаем новых вершин. По сути, все гребцы, как одна большая семья. Каждый знает, насколько тяжело в этом спорте даются победы и старается помочь, чем может. Поэтому, как бы ни было тяжело и какие бы сложности не возникали, мы движемся только вперёд.

- Какая у вас первая победа в гребле? Опишите, какими были ваши эмоции, что вам это дало?

– Первая победа – это серебро на чемпионате России в составе четвёрки с рулевым. Всего за месяц благодаря нашим тренерам мы создали новый экипаж, скатались и смогли навязать борьбу основному составу сборной России по пара-гребле. Это был прорыв для нас, за спиной реально выросли крылья. А буквально через пару месяцев, на Кубке России я завоевал золото в одиночном классе. Это стало переломным моментом для меня, появилось профессиональное отношение не только к тренировочному процессу, но и к самому образу жизни, который теперь строго подчинён графику тренировок и соревнований.

- Что вам необходимо для развития в спорте? Что такое тренажёр-концепт и зачем он нужен?

– Для того чтобы тренировки были более эффективными, нужна беспрерывность тренировочного процесса и строгая дисциплина. Порой у нас не одна, а две или даже три тренировки в день. Вот здесь и возникает острая необходимость в гребном тренажёре Concept2, который является одним из самых востребованных в гребле. Благодаря работе на нём мы можем проводить тренировки не только на гребной базе, а также и в домашних условиях. Ведь порой просто невозможно весь день провести в лодке на воде. Помимо этого, в зимний период, когда подготовка на воде невозможна, весь тренировочный процесс строится вокруг работы на тренажёре. Также проводятся чемпионаты России, Европы и Мира по гребле indoor на тренажёре Concept2. Так что, он просто необходим гребцу.

- Поделитесь своими ближайшими планами? Какие цели, о чем мечтаете?

– Паралимпийские игры 2020 года в Токио – это цель и мечта. В данный момент я весь сфокусирован на этом. Конечно, есть много других целей, но в приоритете не сегодня именно эта.

- Каким видите себя примерно лет через пять? Что бы пожелали себе в будущем?

– Я вижу себя идущим к новым целям и мечтам, не опираясь на средства опоры. Рядом со мной я вижу свою жену и будущих детей, вижу свой дом, в котором светло и уютно, где в гостиной рядом с фотографиями моих близких висят медали и стоят мои спортивные трофеи. Кстати, там ещё осталось свободное место. Вижу свою маму живой и здоровой, которая гордится мной. Себе бы я пожелал в любой жизненной ситуации делать шаг вперёд, не забывать свои принципы и быть менее категоричным там, где это не требуется.

- А что можете пожелать тем, кто только планирует заняться спортом? И как поверить в себя?

– Все, кто только начинает свой путь в параспорте, помните – дорогу осилит идущий. Самый длинный путь всегда начинается с первого шага и конец этого пути – это начало нового. Движение бесконечно, и оно и есть жизнь!

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» ведёт проект по сбору средств для приобретения команде по пара-гребле тренажёра фирмы Concept стоимостью 250 000 рублей. С его помощью спортсмены с инвалидностью не только тренируются, но и получают возможность участвовать в соревнованиях Indoor rowing, которые проходят не на воде, а в закрытых помещениях. Если вы желаете помочь, то это можно сделать ЗДЕСЬ. Также уточнить информацию можно у сотрудников Фонда по тел. (812) 983 7221, почте: info@fondopora.ru (пн-пт, с 9:30 до 18:00).