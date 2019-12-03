Происшествия
Дым от пожара в Шушарах растянулся на несколько километров. Шлейф над Петербургом сняли пассажиры самолёта
Пассажиры рейса из Москвы наблюдали угасающий пожар в промзоне Шушар утром 3 декабря. Перед посадкой в Пулково петербуржцы засняли растянувшийся над городом дым.
Видео с высоты птичьего полёта в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Роман. Горожанин летел рейсом «Аэрофлота» из Москвы. Около десяти утра борт оказался рядом с местом пожара в Шушарах, в 10.27 приземлился в петербургском аэропорту.
В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что мощное пламя и дым на Московском шоссе, 54 на работе Пулково не отразились.
Пожар на площадке АО «Логистика-Терминал» в Шушарах удалось локализовать к 8 утра. Спасатели блокировали огонь, ограничив его площадью 12 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К владельцу контейнерной площадки, где произошло возгорание, у проверяющих органов неоднократно возникали вопросы по пожарной и экологической безопасности.
На сгоревшем складе хранилось около 4 тыс. тонн каучука (в порошке) и примерно одна тонна фанеры. По оценкам экспертов, стоимость таких материалов составляет примерно 3 млн долларов.
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Справка:
АО «Логистика-Терминал» управляет железнодорожным терминалом в Шушарах. Он специализируется на обработке контейнеров, включая услуги по перегрузке на различные виды транспорта, долгосрочное и временное хранение больших партий контейнеров. В сентябре 2019 года АО «Логистика-Терминал» за 1,9 млрд рублей было продано ПАО «Трансконтейнер». Это серьезный игрок на рынке грузоперевозок.
В ноябре государство проводило аукцион по продаже основной доли железнодорожного оператора «Трансконтейнер». Право на приватизацию выиграла ГК «Дело» Сергея Шишкарева. Компания подняла цену за актив вдвое выше стартовой, писал РБК. Речь шла о 50% плюс двух акций, которые находились под контролем «дочки» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании. Оставшийся пакет распределен следующим образом: 24,5% принадлежат структуре Романа Абрамовича и Александра Абрамова ООО «Енисей Капитал», 24,8% — у ВТБ, еще 0,3% контролирует сторонний инвестор.