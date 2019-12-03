Дым от пожара в Шушарах растянулся на несколько километров. Шлейф над Петербургом сняли пассажиры самолёта

Пассажиры рейса из Москвы наблюдали угасающий пожар в промзоне Шушар утром 3 декабря. Перед посадкой в Пулково петербуржцы засняли растянувшийся над городом дым.

Видео с высоты птичьего полёта в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Роман. Горожанин летел рейсом «Аэрофлота» из Москвы. Около десяти утра борт оказался рядом с местом пожара в Шушарах, в 10.27 приземлился в петербургском аэропорту.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что мощное пламя и дым на Московском шоссе, 54 на работе Пулково не отразились.





Пожар на площадке АО «Логистика-Терминал» в Шушарах удалось локализовать к 8 утра. Спасатели блокировали огонь, ограничив его площадью 12 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К владельцу контейнерной площадки, где произошло возгорание, у проверяющих органов неоднократно возникали вопросы по пожарной и экологической безопасности.

На сгоревшем складе хранилось около 4 тыс. тонн каучука (в порошке) и примерно одна тонна фанеры. По оценкам экспертов, стоимость таких материалов составляет примерно 3 млн долларов.

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