«Солнышко их ослепило»: на юге КАД ещё одно массовое ДТП, пробка от ЗСД

Второе за утро 3 декабря массовое ДТП притормозило КАД в южной части Санкт-Петербурга.

Пять легковых автомобилей, в том числе каршеринговый, столкнулись на внешнем кольце после развязки с ЗСД. Возможно, ситуацию осложнило низкое солнце, бьющее в глаза водителям, предполагают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ехал на трале перед ними, солнышко их ослепило. Еле увернулся, хорошо, хоть справа никого не было», – рассказывает Алексей.

«Только что мимо ехала. Скорых всего две, что внушает надежду. Пробка адская», – пишет Ирина. Длина пробки сейчас, по данным «Яндекс.Карт», составляет примерно 1,3 километра, затор есть и на съезде с ЗСД. Любопытно, что «разговорчики» в «Яндекс.Навигаторе» в этой пробке сплошь позитивные: вероятно, солнечная погода всё же повышает настроение.





Незадолго до этой аварии в 10 километрах, перед съездом на Таллинское шоссе, столкнулись, по словам очевидцев, шесть легковушек.