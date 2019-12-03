ФБР назвало российские мобильные приложения «потенциальной угрозой». Особое опасение вызывает петербургский FaceApp

ФБР предупреждает, что разработанные в России мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».

«Обеспокоенность Федерального бюро расследований вытекает из части «правовых механизмов» правительства России, которые дают возможность доступа к данным [пользователей]», – приводит Bloomberg в ночь на 3 декабря ответ ФБР на запрос сенатора от Демократической партии Чака Шумера.

ФБР считает, что в случае необходимости российские власти и спецслужбы смогут получить доступ к данным на серверах российских приложений. По версии американского ведомства, именно с этой целью создавался «суверенный Интернет».

«Российские разведывательные службы имеют большие возможности в киберпространстве», – резюмирует ФБР, называя разработки из РФ «потенциальной контрразведывательной угрозой».

Особое беспокойство у американцев вызвало приложение для обработки фотографий FaceApp, созданное компанией Wireless Lab. Ранее российская разработка, позволяющая менять внешность, заняла первые места по скачиванию по всему миру. Власти США выразили опасение, что таким образом Россия может собирать биометрические данные американцев, а также получать доступ к данным своих пользователей. Позже петербуржец Ярослав Гончаров, который создал FaceApp, заверил, что в пользовательское соглашение будут внесены изменения, а данные компания не собирается продавать.



