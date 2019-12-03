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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
03.12.2019 10:18
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Вторая жизнь залога

Купить залоговое имущество просто, а делать это выгодно — цена на него может быть привлекательной. Разбираемся, как заключаются такие сделки в банке «Санкт-Петербург».

Вторая жизнь залога

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

С залогом многие из нас сталкивались, когда совершали крупные покупки с помощью заемных средств. При оформлении кредитного договора квартира, загородный дом или машина становятся предметом залога, то есть выступают обеспечением по кредиту и гарантируют исполнение заемщиком своих обязательств перед банком. Имуществом владеете вы, а снятие банком обременений происходит только после полного погашения задолженности по кредитному договору. Но в жизни случается всякое: с изменением финансовой ситуации люди больше не могут вносить ежемесячные платежи по кредиту и в этом случае банк и заемщик вместе ищут выход из сложившейся ситуации.

Одним из способов решения вопроса становится продажа предмета залога, с последующим закрытием обязательства перед банком. Так залоговое имущество появляется в реализации. Есть несколько стандартных способов реализации залога, вся процедура четко прописана и неукоснительно соблюдается. За этим следят как банковские специалисты, так и государственные органы.

Способ первый, быстрый и простой для заемщика – в рамках добровольной реализации, с согласия и при поддержке банка, Должник старается продать свое заложенное имущество. Банк контролирует процесс поиска и реализации залога, оказывает клиенту необходимое содействие, и, если все стороны приходят к согласованным условиям – проводится сделка. Имущество продано, кредит погашен — проблема решена.

В том случае, если предмет залога в ходе добровольной реализации не продан, а установленный на данную процедуру срок истек, банк обращается в суд и реализация имущества происходит уже в судебном порядке – в рамках процедур исполнительного производства или банкротства должника. Они различаются лишь в деталях, поэтому рассмотрим их вместе. И в том, и в другом случае для реализации залога проводится аукцион, который регламентируется соответствующими законами. В исполнительном производстве продажей занимается Росимущество; в рамках процедуры банкротства — арбитражный управляющий. Торги в исполнительном производстве проходят в два этапа с понижением стоимости на 15% от начальной цены торгов. В рамках процедуры банкротства предусмотрено три вида торгов – первые торги, цена на которых устанавливается на основании отчета о рыночной стоимости, повторные торги, на которых предусмотрен дисконт в размере 10% от начальной цены и торги, проводимые посредством публичного предложения (голландский аукцион, предусматривающий постепенное снижение цены продажи).

Большая часть залогового имущества, вышедшего на торги, продается. Но если имущество не удалось реализовать в ходе аукциона, оно переходит в собственность банка и реализуется уже с его баланса по прямому договору купли-продажи.

С залоговым имущество мы имеем дело не каждый день. Вот главные сомнения, которыми делятся со специалистами банка «Санкт-Петербург» потенциальные покупатели.

Директор дирекции банка «Санкт-Петербург» по работе с проблемной задолженностью Виктория Яшкина:

«Нас часто спрашивают, насколько безопасно приобретать активы в рамках процедур несостоятельности (банкротстве). Принимая во внимание четко отрегулированный законодателем механизм проведения торгов, опубликование информации о торгах и их итогах в СМИ, риск «угодить в руки» мошенников минимален.»

- Если продается дешевле рынка — что-то не так с документами или активом.

Предмет залога тщательно проверяют несколько раз — до подписания кредитного договора с заемщиком (договора залога), при обращении в суд, при выставлении на торги, перед принятием объекта на баланс банка. Такое имущество пройдет любые юридические проверки.

- Нужно будет подписывать кучу бумаг.


Нет, если мы говорим о добровольной продаже от должника или реализации с баланса банка. При добровольной реализации или реализации с баланса банка заключается стандартный договор купли-продажи. Все проблемы, связанные с документами и переоформлением решены банком при приеме имущества на баланс.

Если же вы – приобретатель имущества в торгах, то здесь сложнее – у вас кроме договора купли-продажи появится еще договор о задатке. Кроме того, необходимо иметь ЭЦП и получить регистрацию на электронной площадке, на которой проходят торги.

- Непонятно, как формируется цена.

Собственник определяет цену только на первом этапе, во время добровольной реализации, и при этом она согласовывается с банком. В исполнительном производстве или банкротстве стоимость определяется судом. Назначается начальная цена продажи. При продаже с баланса банка цена определяется из совокупности ряда факторов: цены объекта на балансе, рыночной стоимости, специфики и общего состояния объекта, расходов, понесенных банком на его содержание.

- Об этом имуществе мало кто знает.

Перечень имущества всегда представлен на популярных торговых площадках и всегда находится в актуальном состоянии. Мы создали тематическую группу «ВКонтакте», где можно посмотреть продаваемые объекты и задать вопросы специалисту банка, отвечающему за реализацию конкретного объекта.

Все предложения по реализации залогового имущества можно найти на сайте банка «Санкт-Петербург» - https://www.bspb.ru/retail/lien/. Для удобства объекты разделены на шесть больших блоков: жилая, коммерческая и загородная недвижимость, земельные участки, автомобили и оборудование.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 

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