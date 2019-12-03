Пьяная компания перевернула автомобиль Росгвардии в Чите. Инцидент попал на видео

Выезд на драку в кафе закончился для сотрудников Росгвардии в Чите ремонтом машины. Слишком «веселую» компанию уже задержали.

Об инциденте, который произошел 2 декабря, пишет ИА «Чита.ру». Сотрудники ведомства, по данным агентства, приехали на вызов в кафе, где толпа пьяных людей нарушала порядок. Группа задержания зашла в кафе и начала выяснять обстоятельства происшествия. Дебоширы вышли из кафе и перевернули служебный автомобиль Росгвардии.

«Сотрудники Росгвардии и полиции установили местонахождение и задержали злоумышленников, нарушавших общественный порядок и повредивших служебный автомобиль. Подозреваемые были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства», – уточнили в пресс-службе.



