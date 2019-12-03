Бутафорская граница появилась в Выборгском районе. За тысячи евро доверчивым иностранцам устроили интерактив «Путь в ЕС»

Спектакль для мечтающих о жизни в Европе иностранцев в лесной глуши Выборгского района Ленобласти закончился статьёй о мошенничестве.

Как сообщает ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, компания мужчин была задержана недалеко от Финляндии 28 ноября. Четверо из них – выходцы из Южной Азии в возрасте от 18 до 32 лет. Пробираться к кордону им помогал 24-летний гражданин одной из стран СНГ.

Гида они нашли в Интернете, заплатили ему аванс за услуги проводника и двинулись к своей европейской мечте из Петербурга. За успешный переход провожатому было обещано более 10 тысяч евро.

Однако назвавшийся гидом мужчина не хотел рисковать и, прельстившись крупной суммой, решил обмануть своих «клиентов». К делу он подошёл творчески – с иностранцами он шел по проселочным дорогам, следом был марш-бросок вдоль живописных озёр Выборгского района – по заверениям проводника, «на всякий случай» он даже приготовил лодку. В лесной чаще были заранее установлены бутафорские пограничные столбы.





В итоге пограничники поймали всех участников «интерактива». Иностранцам в виде наказания положен штраф и депортация. В отношении выходца из СНГ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».