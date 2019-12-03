Автобус с нефтяниками перевернулся в Казахстане на замёрзшей после дождя дороге. Много погибших

Ещё одно тяжёлое ДТП с автобусом – теперь в Казахстане. Погибли восемь человек, травмы получил 21 человек. Причиной мог стать гололёд: накануне в регионе прошёл дождь, а затем похолодало.

Как сообщает «Спутник Казахстан», авария произошла 3 декабря в 5:25 на 85-м километре от Кызылорды. Автобус с работниками нефтегазового месторождения следовал из Кумколя, где расположено нефтегазовое месторождение, в город Кызылорда. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание. В салоне находились 36 пассажиров, по предварительным данным, все они граждане Казахстана. Детей среди них не было.

Шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, 16 – в состоянии средней степени тяжести, семеро – с лёгкими травмами. Все жертвы – граждане Казахстана. По данным NUR.KZ, погибших находили постепенно. Один из пострадавших скончался по пути в больницу.





Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев акцентировал внимание на сложных погодных условиях. «Было резкое потепление температуры, дожди, а за ночь – снова похолодание. Образовался гололёд на всех участках. Частично трасса закрыта, мы предупреждаем водителей, чтобы были бдительны», – отметил министр.

1 декабря в Забайкальском крае автобус, следовавший по маршруту Сретенск – Чита, упал, перевернувшись, с моста на лёд реки Куэнга. Погибли 19 человек. Следственный комитет задержал 30-летнего жителя Читы – организатора перевозки, индивидуального предпринимателя.