Замаскировал убийство. Мертвого петербуржца нашли в сгоревшем доме в Пупышево

Мертвого 33-летнего жителя Петербурга нашли в садоводстве Пупышево Ленинградской области 2 декабря. Погибший лежал в сгоревшем загородном доме, но причиной его гибели был не огонь.

Как стало известно «Фонтанке», экспертиза показала, что погибший умер не от ожогов. Причиной смерти стало ножевое ранение в сердце. В преступлении подозревается 32-летний безработный мужчина из Волховского района. На выходных уроженец Смоленской области выпивал вместе с погибшим петербуржцем в загородном доме. (Дача в Пупышево оказалась чужой, она принадлежала другому безработному жителю Петербурга. В момент кутежа хозяина дома не было.) Мужчины поссорились, и подозреваемый ударил собутыльника ножом в сердце. Затем, чтобы замаскировать жестокое преступление, поджег чужой дом и скрылся.

У сгоревшей дачи нашли канистру с бензином и отпечатки пальцев подозреваемого.

Предполагаемый убийца задержан. Два года назад он привлекался по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Тогда до колонии не дошло, он отделался условным сроком.



