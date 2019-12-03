«Личная неприязнь, обусловленная страданием». СК закончил расследование трагедии сестёр Хачатурян

СК нашел смягчающие обстоятельства в деле об убийстве отца дочерьми, но лишь у одной признали аффект.



«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», – сообщает пресс-служба комитета.







Следствие установило, что 27 июля 2018 года сестры Хачатурян из острой личной неприязни нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком по телу. От полученных травм и ран он скончался. При этом СК говорит о том, что неприязнь стала следствием «причинения отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства».

Три сестры прошли комплексные психолого-психиатрические экспертизы. Две по их итогам были признаны вменяемыми на момент совершения убийства. И именно им было предъявлено обвинение, и именно они окажутся на скамье обвиняемых после того, как обвинительное заключение утвердит прокуратура.



