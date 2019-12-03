Происшествия
5 самых ярких фото ночного пожара в контейнерном терминале на Московском шоссе
Гигантский столб дыма еще долго сегодня будет виден со стороны Шушар. Сейчас пожар локализован. Посмотрите, как горело.
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Мощный огонь тушили 2 пожарных спецпоезда – промзона не имеет регулярного водопровода. Горели грузовые контейнеры. Полностью ход событий «Фонтанка» отслеживала в ночи, ведя онлайн-трансляцию.
На месте работал наш фотокор Павел Каравашкин. В репортаже использованы и фотографии ГУ МЧС.
Справка:
«В ангаре размерами 150X80м и высотой 15 м произошёл пожар. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. В 02:59 ранг пожара увеличен до номера 4. Происходит горение ангара по всей площади, произошло обрушение конструкций ангара», – говорится в сообщении.
«К месту пожара в районе Шушар направлен дополнительно еще один пожарный поезд. Проводится наращивание группировки, на данный момент привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники», – сообщило в ночи ГУ МЧС.