5 самых ярких фото ночного пожара в контейнерном терминале на Московском шоссе

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«В ангаре размерами 150X80м и высотой 15 м произошёл пожар. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. В 02:59 ранг пожара увеличен до номера 4. Происходит горение ангара по всей площади, произошло обрушение конструкций ангара», – говорится в сообщении.

«К месту пожара в районе Шушар направлен дополнительно еще один пожарный поезд. Проводится наращивание группировки, на данный момент привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники», – сообщило в ночи ГУ МЧС.