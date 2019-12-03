В Петербурге на капоте «Вольво» нашли голую девочку

Школьница погибла под окнами многоэтажки в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, накануне около десяти вечера владелец «Вольво» заметил обездвиженное тело на своём автомобиле, припаркованном на улице Софьи Ковалевской. Одежды на погибшей не было.

Приехавшие на место полицейские установили, что умершая восьмиклассница жила в квартире на 14 этаже вместе с матерью. Женщина в момент трагедии спала на кухне.



