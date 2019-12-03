Массовое ДТП на КАД собрало пробку там, где они бывают редко

Плотную пробку длиной около 2 километров спровоцировало утром 3 декабря массовое ДТП в юго-западной части КАД, там, где заторы бывают редко.

Перед съездом с внешнего кольца на Таллинское шоссе в левых рядах столкнулись несколько машин – предположительно, шесть. Об аварии сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Судя по «Яндекс.Навигатору», пробка растянулась на 2 с лишним километра. Она достаточно медленная для того, чтобы скучающие автомобилисты начали болтать в «разговорчиках».