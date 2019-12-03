СМИ: Брокер «Фридом Финанс» готов выкупить большую часть акций Санкт-Петербургской биржи

Российский брокер, который входит в десятку участников по оборотам в Санкт-Петербургской бирже, решил стать ее совладельцем. Последняя месяцем ранее заявила о размещении акций.

Как сообщает 3 декабря РБК, Санкт-Петербургская биржа специализируется на торговле акциями иностранных компаний.



«Нам нравится, какие результаты демонстрирует Санкт-Петербургская биржа. Мы сейчас рассматриваем это предложение»,— сказали изданию в пресс-службе «Фридом Финанс». Параметры сделки не раскрываются.







«Коммерсант» ранее писал, что у «Фридом» есть серьезные конкуренты в лице БКС «Финама» и Альфа-Банка.





Тем временем биржа решила разместить акции и утвердила цену размещения в 1777 руб. за акцию.