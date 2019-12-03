СМИ: Брокер «Фридом Финанс» готов выкупить большую часть акций Санкт-Петербургской биржи
Российский брокер, который входит в десятку участников по оборотам в Санкт-Петербургской бирже, решил стать ее совладельцем. Последняя месяцем ранее заявила о размещении акций.
Как сообщает 3 декабря РБК, Санкт-Петербургская биржа специализируется на торговле акциями иностранных компаний.
«Нам нравится, какие результаты демонстрирует Санкт-Петербургская биржа. Мы сейчас рассматриваем это предложение»,— сказали изданию в пресс-службе «Фридом Финанс». Параметры сделки не раскрываются.
«Коммерсант» ранее писал, что у «Фридом» есть серьезные конкуренты в лице БКС «Финама» и Альфа-Банка.
Тем временем биржа решила разместить акции и утвердила цену размещения в 1777 руб. за акцию.
«Всего планируется привлечь не менее 1 млрд руб., которые направят на повышение капитализации центрального контрагента — компании «Клиринговый центр МФБ», – пишет РБК.
Справка:
«Фридом Финанс» входит в 10-ку профессиональных участников по оборотам в Санкт-Петербургской бирже по итогам октября наряду с БКС, ITI Capital, «Финамом», «Церих Кэпитал Менеджмент» и «Алор+». По данным РБК, «Финам» и БКС до сих пор рассматривают возможность участия в допэмиссии, но окончательного решения пока нет.