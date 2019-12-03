В Приморском районе ищут четвероклассника. Он не пришёл домой из школы

Полиция Приморского района Петербурга разыскивает мальчика 10 лет. Даниил Костин пропал днём 2 декабря.

По информации «Фонтанки», после уроков четвероклассник вышел из школы №578 на Комендантском проспекте, 37, но к ночи дома так и не появился. Путь до квартиры на Шуваловском проспекте, 41, занимает меньше 20 минут.

Ребёнок был одет в форму, тёплую синюю куртку и шапку такого же цвета. На ногах – белые кроссовки. Из отличительных черт – зелёные глаза, прямые светло-русые волосы, худощавое телосложение.





Как сообщили родители, школьник никогда не уходил без разрешения: лишь однажды в середине ноября загулялся с друзьями, но тогда всё закончилось благополучно. Его увидел прохожий и отвёл в отдел полиции.

Сейчас к поискам несовершеннолетнего подключились волонтёры «Лизы Алерт».